В чем обвиняют “вора в законе” Камчы Кольбаева? Ответ ГКНБ

Ранее сообщали, что он задержан в одном из спорт-клубов Бишкека.

В ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета так называемого «вора в законе» Камчыбек Асанбека (Камчыбек Кольбаев).

Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по ст.249 ч.1 УК КР (Создание преступной организации или участие в ней) и начато досудебное производство.

22 октября 2020 года было установлено местонахождение К.Асанбека в г.Бишкек и последний доставлен в Главное следственное управление ГКНБ для производства следственных действий с его участием.

В рамках проводимого расследования ГКНБ будут приняты соответствующие меры, направленные на получение данных о преступной деятельности К.Асанбека и связанных с ним лиц из преступной среды.

Ранее сообщали, что он задержан в одном из спорт-клубов Бишкека.

Источник: reporter.kg