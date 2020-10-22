"Оппозиция в Кыргызстане - те кому не достались портфели"

Оппозиция в нашей стране - это те кому не достались портфели или депутатские кресла.
Об этом в соцсетях написал пользователь Bek Surap. И в этом, по его словам, вся суть любой оппозиции Кыргызстана.
- Разница лишь в том, что одни говорят об этом открыто, другие прикрываются высокопарными лозунгами, - отметил пользователь.
Такую реакцию он дал на то, что на вчерашнем митинге против избрания на должность мэром Бишкека Наримана Тюлеева, митингующие, якобы, требовали должности в муниципалитете для своих сторонников. В итоге сегодня, 22 октября, Тюлеев заявил об уходе с поста градоначальника.
Источник: vb.kg
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