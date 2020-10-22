Жапаров: Арест Матраимова проблему не решит

Если народ этого потребует, можно посадить его за 5 секунд.

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в интервью 21 октября выразил мнение, что арест бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова не решит проблему.

Он отметил, что Матраимов согласился на сотрудничество со следствием и уже заплатил 80 млн сомов, а до конца октября обязался выплатить еще 2 млрд сомов.

«Конечно, мы можем и арестовать. Если народ этого потребует, можно посадить его за 5 секунд. Но арест не решит проблему. Тогда дело затянется на годы. Должен быть суд, имущество нужно конфисковать, будут арестованы счета. Если сам он будет сидеть, никто не сможет взять ни сома с его счетов. Поэтому мы пошли на такой шаг. Он будет под домашним арестом. Я считаю это правильным решением. Сколько коррупционеров уже было задержано? Никто из них не платил деньги. Те же Атамбаев, Кулматов, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, водитель. Если посадить Райыма, он тоже несколько лет проведет в тюрьме. В других странах, где были революции, были экономические амнистии, люди шли на договоры о возвращении наворованного. Мы тоже пошли на такое соглашение», - сказал Жапаров.

20 октября Первомайский районный суд города Бишкека отпустил под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Райымбека Матраимова, ранее арестованного в рамках расследования дела о коррупции.

О задержании экс-замглавы ГТС пресс-служба ГКНБ сообщила днем 20 октября. В спецслужбе пояснили, что он был задержан 20 октября в рамках досудебного производства по фактам коррупции в ГТС, которое было начато 17 октября. Отмечалось, что установлено около 40 человек, которые были вовлечены в эти коррупционные схемы, известно их местонахождение и личности. Не исключается, что данный список может пополниться.

Позже ведомство проинформировало, что задержанный по статье 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР Райымбек Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов. При этом было отмечено, что он обязуется выплатить всю сумму «согласно составленному графику до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ».

Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Источник: Азаттык