ГКНБ выявил канал вербовки и переправки рекрутов из Кыргызстана в Сирию

Чекисты задержали наемника международной террористической организации
Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий выявлен и пресечен канал вербовки и переправки рекрутов из Кыргызстана в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.
Так, 20 октября 2020 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого досудебного производства по ст.39-395 (Покушение на наемничество) УК КР задержан гражданин КР М.М..
Установлено, что М.М. был ранее завербован джихадистами и направлен транзитом из КР в Сирию в ряды международных террористических организаций.
В результате своевременно принятых мер рекрут задержан по маршруту следования в Сирию и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к каналу вербовки и переправки рекрутов, продолжаются.
Источник: vesti.kg
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