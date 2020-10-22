(Фото) Кримавторитета Камчы Кольбаева задержали в Бишкеке

В Бишкеке сегодня задержали кримавторитета Камчы Кольбаева.

Он доставлен в Государственный комитет национальный безопасности, пишет АКИpress со ссылкой на источники в силовых структурах.

По предварительным данным, за Кольбаевым приехали в спортклуб «AVANGARD». В соцсетях распространились снимки сотрудников спецназа.

В пресс-службе ГКНБ пообещали предоставить подробную информацию позже.

Источник: Элгезит