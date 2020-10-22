В России разрабатывают объединенную вакцину против COVID и гриппа

В России разрабатывают объединенную вакцину против COVID и гриппа

Российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину, защищающую сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, передает РИА Новости.

«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — рассказал директор учреждения Ринат Максютов.

Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в шесть раз.

Источник: Элгезит