В России разрабатывают объединенную вакцину против COVID и гриппа
Российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину, защищающую сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, передает РИА Новости.
«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — рассказал директор учреждения Ринат Максютов.
Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в шесть раз.
Источник: Элгезит
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