И.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев решил подать в отставку

И.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев решил подать в отставку

И.о. мэра Бишкека, первый вице-мэр Нариман Тюлеев подал в отставку, сообщается в его заявлении, которое распространила пресс-служба муниципалитета.

По словам Тюлеева, такое решение о своей отставке он принял совместно с и.о. президента КР и премьер-министром Садыром Жапаровым. На его месте остается исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (11 апреля 2021 года) первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

«Азиз Суракматов из-за сложной ситуации с коронавирусом уговорил меня принять пост первого вице-мэра города Бишкек. Азиз Эмильбекович хорошо поработал, но он принял решение пойти на выборы, и, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, я стал исполнять обязанности мэра. Но я даже не успел войти в курс дела и принять доклады по состоянию всех направлений деятельности, как вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ», - говорится в заявлении Тюлеева.

Источник: Кабар