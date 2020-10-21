Садыр Жапаров утвердил Наримана Тюлеева на должность и.о. мэра Бишкека
Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров утвердил Наримана Тюлеева на должность и.о. мэра Бишкека. Информацию редакции Elgezit.kg подтвердила советник мэра столицы Гуля Алмамбетова.
Напомним, сегодня возле здания столичного муниципалитета собрались недовольные назначением Наримана Тюлеева на должность и.о. мэра.
Источник: elgezit.kg
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