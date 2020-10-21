Сапара Исакова и Албека Ибраимова продолжают искать, - вице-премьер Мамытканов
Информацией о местонахождении Сапара Исакова и Албека Ибраимова я не обладаю, сказал вице-премьер-министр Максат Мамытканов в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, на сегодня их местонахождение выясняется.
«Соответствующие органы, естественно, объявили их в розыск. А то, что Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции… у нас нет данных о пересечении границ», - сказал Мамытканов.
Источник: kg.akipress.org
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