Сапара Исакова и Албека Ибраимова продолжают искать, - вице-премьер Мамытканов

Сапара Исакова и Албека Ибраимова продолжают искать, - вице-премьер Мамытканов

Информацией о местонахождении Сапара Исакова и Албека Ибраимова я не обладаю, сказал вице-премьер-министр Максат Мамытканов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, на сегодня их местонахождение выясняется.

«Соответствующие органы, естественно, объявили их в розыск. А то, что Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции… у нас нет данных о пересечении границ», - сказал Мамытканов.

Источник: kg.akipress.org