Эркина Чодуева освободили от должности министра сельского хозяйства

Эркинбек Чодуев освобожден от должности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.
Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.
Напомним, Чодуев с 30 мая 2019 года занимал пост министра сельского хозяйства.
Источник: Элгезит
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