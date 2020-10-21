Депутат Кыдыралиев - спикеру: Давайте сделаем ремонт в Жогорку Кенеше и будем там работать

Канатбек Исаев обратил внимание коллеги на то, что в здании парламента нет даже окон
Депутат ЖК Умбеталы Кыдыралиев на заседании парламента предложил спикеру Канатбеку Исаеву сделать ремонт в здании Жогорку Кенеша, чтобы нардепы могли работать.
- Рекомендую вам, как техническому спикеру, выйти на работу, - сказал он. - Обойдите кабинеты - там нет дверей. Может, сделаем там ремонт и будем работать? Время идет. Возникают проблемы. Давайте в следующую среду поработаем в своих кабинетах. Проведем заседание в холле, фойе. В законе указано, что все заседания должны проходить в здании Жогорку Кенеша. Видите же, что здесь нет рабочего процесса. Вы только сейчас читаете поступившие к вам письма, которые решают судьбу Кыргызстана. Их вы должны были прочесть еще вчера.
Исаев отметил, что в здании Жогорку Кенеша нет даже окон.
- Ну окна можно поставить, - продолжил настаивать Кыдыралиев. - Если мы не займемся этим вопросом сейчас, то кто потом будет заниматься? Скоро зима наступит, там все замерзнет.
Источник: vesti.kg
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