Подорожали продукты

Пандемия, вдобавок последние политические события существенно изменили условия жизни народа.

В Кыргызстане заметно подскочили цены на повседневные товары, вроде муки, мучных изделий, растительного масла и сахара. За неделю отдельные продукты подорожали на 10-50 сомов. Особенно растут цены на мучные изделия и растительное масло. Мало того, подорожало наше же мясо. Горожане ощутили рост цен и утверждают, что это бьет по карману. Некоторые связывают это с ростом курса доллара. За 9 месяцев экономика Кыргызстана ушла в минус на 6-7%. Правительство связывает это с коронавирусной пандемией. Еще в начале года международные организации прогнозировали падение экономики Кыргызстана в 10%. Эксперты считают, что политическая нестабильность может усугубить кризис.

Источник: газета «Факты.kg» №25 от 20.10.2020 / стр. 4