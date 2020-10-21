Что ляпнул «Бульдозер», или Как он выступил адвокатом Раима

Посол в Малайзии, «бульдозер» революции Азимбек Бекназаров не попадался на глаза во время событий 5-6 октября.

Как оказалось, он наблюдал со стороны – кто какую должность займет. Не успел Ташиев сесть на новое кресло, как в интервью журналистам заявил, что прикажет задержать Матраимова. В связи с этим Бекназаров обратился к Камчыке. По мнению Бекназарова, известный среди большинства вор таможни «Раим-миллион» является не более чем пешкой. Говорит, он был исполнителем приказов ныне находящихся за решеткой Атамбаева и Кулматова. Не верим своим ушам. Как понимать эти слова Бекназарова? Партия этой пешки «Мекеним Кыргызстан» чуть ли не одолела на выборах партию власти «Биримдик». Временами эти старые политики бредят или специально что-то ляпнут, чтобы изменить общественное мнение. Хватит с вас советов. Ваш поезд давно ушел.

Источник: газета «Факты.kg» №25 от 20.10.2020 / стр. 3