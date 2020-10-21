И.о. президента С.Жапаров подписал указ «О принятии исполнения полномочий президента»
Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 16 октября подписал указ «О принятии исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики».
Как сообщила пресс-служба президента, в указе говорится:
«В связи с произошедшими в стране 5-6 октября 2020 года народными волнениями, вызванными массовыми грубейшими нарушениями избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала итоги голосования на избирательных участках недействительными.
По требованию народа действующее правительство ушло в отставку, и было сформировано новое правительство в установленном Конституцией порядке. 15 октября 2020 года действующий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на основе заявления и публичного его обнародования. В связи с невозможностью исполнения торага Жогорку Кенеша полномочий президента, исполнение полномочий президента перешло к премьер-министру.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, нормализации экономической ситуации, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, надлежащего функционирования государственных и общественных институтов, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции, являясь действующим премьер-министром, приступая к исполнению полномочий президента Кыргызской Республики, постановляю:
Всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме.
Генеральной прокуратуре:
— усилить прокурорский надзор за выполнением органами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления надлежащим образом своих прямых обязанностей, при необходимости, в установленном порядке привлекать виновных к ответственности;
— ежедневно докладывать о проделанной работе.
Государственному комитету национальной безопасности:
— активизировать работу, связанную с обеспечением национальной безопасности страны;
— при участии Пограничной службы жестко пресекать случаи незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана;
— при участии МВД и ГСБЭП усилить работу по борьбе с криминалитетом и пресечению деятельности преступных сообществ в стране, включая незаконный переход прав собственности криминалу и (или) незаконное управление капиталом, принадлежащим частным лицам и организациям.
Национальному банку совместно с правительством обеспечить стабильное функционирование коммерческих банков и осуществление переводов денежных средств, пресекать незаконный вывод капитала из страны.
Правительству:
— в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, не допуская незаконное изъятие (рейдерский захват) имущества, и созданию благоприятных условий для инвесторов;
— активизировать работу над пакетом проектов нормативных правовых актов по защите и развитию малого и среднего бизнеса;
— внести предложения по оптимизации структуры экономики, направленные на адекватное восприятие и разрешение мировых вызовов в стране и предотвращение возникновения кризисных ситуаций;
— при участии органов местного самоуправления, общественных организаций, специализирующихся в области здравоохранения, усилить работу по недопущению распространения коронавируса среди населения, провести профилактические мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, обеспечить выделение из бюджета достаточных средств на указанные цели, не допускать перебои финансирования медицинских учреждений, осуществляющих выявление и лечение больных коронавирусом».
Указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: kg.akipress.org
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