И.о. президента С.Жапаров подписал указ «О принятии исполнения полномочий президента»

И.о. президента С.Жапаров подписал указ «О принятии исполнения полномочий президента»

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 16 октября подписал указ «О принятии исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики».

Как сообщила пресс-служба президента, в указе говорится:

«В связи с произошедшими в стране 5-6 октября 2020 года народными волнениями, вызванными массовыми грубейшими нарушениями избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала итоги голосования на избирательных участках недействительными.

По требованию народа действующее правительство ушло в отставку, и было сформировано новое правительство в установленном Конституцией порядке. 15 октября 2020 года действующий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на основе заявления и публичного его обнародования. В связи с невозможностью исполнения торага Жогорку Кенеша полномочий президента, исполнение полномочий президента перешло к премьер-министру.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, нормализации экономической ситуации, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, надлежащего функционирования государственных и общественных институтов, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции, являясь действующим премьер-министром, приступая к исполнению полномочий президента Кыргызской Республики, постановляю:

Всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме.

Генеральной прокуратуре:

— усилить прокурорский надзор за выполнением органами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления надлежащим образом своих прямых обязанностей, при необходимости, в установленном порядке привлекать виновных к ответственности;

— ежедневно докладывать о проделанной работе.

Государственному комитету национальной безопасности:

— активизировать работу, связанную с обеспечением национальной безопасности страны;

— при участии Пограничной службы жестко пресекать случаи незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана;

— при участии МВД и ГСБЭП усилить работу по борьбе с криминалитетом и пресечению деятельности преступных сообществ в стране, включая незаконный переход прав собственности криминалу и (или) незаконное управление капиталом, принадлежащим частным лицам и организациям.

Национальному банку совместно с правительством обеспечить стабильное функционирование коммерческих банков и осуществление переводов денежных средств, пресекать незаконный вывод капитала из страны.

Правительству:

— в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, не допуская незаконное изъятие (рейдерский захват) имущества, и созданию благоприятных условий для инвесторов;

— активизировать работу над пакетом проектов нормативных правовых актов по защите и развитию малого и среднего бизнеса;

— внести предложения по оптимизации структуры экономики, направленные на адекватное восприятие и разрешение мировых вызовов в стране и предотвращение возникновения кризисных ситуаций;

— при участии органов местного самоуправления, общественных организаций, специализирующихся в области здравоохранения, усилить работу по недопущению распространения коронавируса среди населения, провести профилактические мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, обеспечить выделение из бюджета достаточных средств на указанные цели, не допускать перебои финансирования медицинских учреждений, осуществляющих выявление и лечение больных коронавирусом».

Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: kg.akipress.org