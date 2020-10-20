Коллегия ЕЭК поздравила Садыра Жапарова с назначением

Многоуважаемый Садыр Нуркожоевич!
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики.
Текст поздравления:
«Многоуважаемый Садыр Нуркожоевич!
Примите мои поздравления в связи с Вашим назначением Премьер-министром Кыргызской Республики.
Уверен, что Ваша деятельность на посту Премьер-министра будет способствовать обеспечению устойчивой динамики интеграционных процессов и расширению торгово-экономических связей между государствами Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия со своей стороны будет содействовать Вашим усилиям по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Желаю Вам и Правительству Кыргызской Республики успешной деятельности во благо народа Кыргызстана.
Источник: media-center.kg
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