Коллегия ЕЭК поздравила Садыра Жапарова с назначением

Многоуважаемый Садыр Нуркожоевич!

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики.

Текст поздравления:

«Многоуважаемый Садыр Нуркожоевич!

Примите мои поздравления в связи с Вашим назначением Премьер-министром Кыргызской Республики.

Уверен, что Ваша деятельность на посту Премьер-министра будет способствовать обеспечению устойчивой динамики интеграционных процессов и расширению торгово-экономических связей между государствами Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия со своей стороны будет содействовать Вашим усилиям по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Желаю Вам и Правительству Кыргызской Республики успешной деятельности во благо народа Кыргызстана.

Источник: media-center.kg