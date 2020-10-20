Митинг против Тюлеева: Камчыбек Ташиев недоволен кандидатурой нового мэра?

Митинг против Тюлеева: Камчыбек Ташиев недоволен кандидатурой нового мэра?

Кандидат от партии "Мекенчил" и активист Торохан Жунусбеков призвал бишкекчан выйти на митинг против и. о. мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Дорогие соотечественники, приглашаем вас на митинг против выдвижения старого кадра, уличенного в коррупции, Наримана Тюлеева, к 10:00 возле мэрии", - написал он воззвание.

Напомним, лидером партии "Мекенчил" является нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По этой причине не исключено, что он также выступает против выдвижения Наримана Тюлеева в градоначальники.

Источник: vb.kg