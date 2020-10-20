Митинг против Тюлеева: Камчыбек Ташиев недоволен кандидатурой нового мэра?
Кандидат от партии "Мекенчил" и активист Торохан Жунусбеков призвал бишкекчан выйти на митинг против и. о. мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Дорогие соотечественники, приглашаем вас на митинг против выдвижения старого кадра, уличенного в коррупции, Наримана Тюлеева, к 10:00 возле мэрии", - написал он воззвание.
Напомним, лидером партии "Мекенчил" является нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По этой причине не исключено, что он также выступает против выдвижения Наримана Тюлеева в градоначальники.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!