Азиз Суракматов будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша

Азиз Суракматов будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша

Азиз Суракматов покидает пост мэра города Бишкек в связи с тем, что будет баллотироваться на предстоящих выборах в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом он лично сообщил на пресс-конференции.

По его словам, он ещё не решил, от какой партии пойдёт на выборы.

Источник: Кабар