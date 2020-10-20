АКС ГКНБ: Задержан экс-директор Госэкотехинспекции Дж.Джунушев
Задержан экс-директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности (ГИЭТБ) при КР Джолдошбек Джунушев, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, АКС ГКНБ КР в ходе проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в системе государственного архитектурно-строительного надзора была пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности управления архитектурно-строительного надзора ГИЭТБ под руководством экс-директора Джунушева Дж.М.
По результатам проведенных следственных действий были установлены все участники коррупционной цепи из числа должностных лиц ГИЭТБ в количестве 6 человек, в том числе начальник управления и заведующий сектором, от которых получены признания в инкриминируемых им преступлениях.
В рамках материалов досудебного производства установлено, что руководил данной коррупционной схемой экс-директор ГИЭТБ Дж.Джунушев, который на систематической основе получал определенную часть при распределении незаконно полученных денежных средств.
20 октября 2020 года Дж.Джунушев на основании ст.98 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время в рамках материалов досудебного производства продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Источник: Кабар
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