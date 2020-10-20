Сколько лиц у Текебаева?
Так называемый отец Конституции Текебаев написал заявление и получил долгожданный депутатский мандат. На первом же заседании красиво выступил, пригрозил пальцем исполняющему обязанности президента Жапарову, предупредив, что он не сможет участвовать в предстоящих президентских выборах. Но спустя некоторое время он чуть высунул голову змеи, сказав, что у Жапарова есть возможность принять участие в президентских выборах.
Источник: газета «Факты.kg» №25 от 20.10.2020 / стр. 3
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