Сыймык Жапыкеев: Финпол должен заняться крупными коррупционерами, а не копеечными делами

Сыймык Жапыкеев провел первое совещание с оперативно-следственным составом Финансовой полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Как сообщается, на совещании обсуждались вопросы о дальнейшей тактике финансовой полиции в борьбе с коррупцией, обеспечении экономической безопасности, а также пошаговые планы действий по уголовным делам, получившим широкий общественный резонанс.

Новый глава финансовой полиции поручил усилить работу всем территориальным подразделениям ведомства, «повысить эффективность работы по укреплению уровня экономической безопасности страны, возмещению ущерба в государственный бюджет, обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса».

По его словам, в приоритете работы Финансовой полиции должны быть крупные резонансные дела в отношении высокопоставленных лиц и недобросовестных предпринимателей, нанесших государственному бюджету ущерб в масштабных размерах, а не мелкие дела с копеечными ущербом.

Сыймык Жапыкеев также отметил, что в случае, если до него дойдет информация о неправомерных действиях со стороны сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, то в отношении них будут приняты самые жесткие меры.

Источник: Элгезит