(Фото) Раимбек Матраимов сменил паспорт?

Адвокат бывшего таможенника ответила, что ее подзащитный не отчитывается по таким вопросам

Экс-замглавы ГТС Раимбек Матраимов, предположительно, сменил паспорт, срок выдачи которого указан как 15.10.2020. Соответствующая фотография распространилась в соцсети Instagram.

Примечательно, что на фотографии изображены два паспорта с разными фамилиями.

Vesti.kg обратились за комментарием к адвокату бывшего таможенника Татьяне Карыжинской, которая отметила, что ее подзащитный не отчитывается ей по таким вопросам.

Источник: vesti.kg