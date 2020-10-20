(Фото) Раимбек Матраимов сменил паспорт? 

Адвокат бывшего таможенника ответила, что ее подзащитный не отчитывается по таким вопросам
Экс-замглавы ГТС Раимбек Матраимов, предположительно, сменил паспорт, срок выдачи которого указан как 15.10.2020. Соответствующая фотография распространилась в соцсети Instagram.
Примечательно, что на фотографии изображены два паспорта с разными фамилиями.
Vesti.kg обратились за комментарием к адвокату бывшего таможенника Татьяне Карыжинской, которая отметила, что ее подзащитный не отчитывается ей по таким вопросам.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!