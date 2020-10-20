Азиз Суракматов уходит с поста мэра Бишкека

Также стало известно, что вице-мэром столицы сегодня стал Нариман Тюлеев,который был градоначальником при Курманбеке Бакиеве.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку и покидает пост градоначалника.Об этом VB.KG сообщил источник в муниципалитете.

Примечательно, что мэрия сегодня утром, 20 октября, отменила выезд с Азизом Суракматовым для представителей СМИ, назначенный на 10.30.

Также стало известно, что вице-мэром столицы сегодня стал Нариман Тюлеев,который был градоначальником при Курманбеке Бакиеве. Подписал Суракматов и другие ротации в муниципалитете.

Источник: vb.kg