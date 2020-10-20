Верховный суд поставил точку в уголовном деле экс-мэра Мелиса Мырзакматова

Верховный суд поставил точку в уголовном деле экс-мэра Мелиса Мырзакматова

В Верховном суде 19 октября рассмотрено уголовное дело по кассационному представлению прокуратуры г.Ош на приговоры Ошского городского суда от 15 октября 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Ошского облсуда от 16 октября 2020 года принятых в отношении экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова.

Как сообщили Reporter.kg в пресс-службе Верховного суда, постановлением Верховного суда приговоры Ошского городского суда и Ошского облсуда, принятые в отношении Мырзакматова, оставлены в силе. Кассационное представление прокуратуры г.Ош оставлено без удовлетворения.

Источник: reporter.kg