Когда интриги выше государства. За что уволили посла Аликбека Джекшенкулова

Это решение, по сути, обрубило все дипломатические каналы связи между Бишкеком и Москвой.

Как стало известно 24.kg, 23 октября в Москве планируется встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с руководством МИД России. Повестка переговоров еще не утверждена, но, по мнению журналиста влиятельной газеты «Коммерсант» Кабая Карабекова, без сомнения, центральными темами станут объявленная Кремлем приостановка финансовой помощи КР и возобновление двусторонних кыргызско-российских отношений в полном объеме.

Он также считает, что на встрече главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана с коллегами из МИД России стороны не смогут обойти странный указ теперь уже экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова об увольнении главы дипломатической миссии Аликбека Джекшенкулова.

Это решение, по сути, обрубило все дипломатические каналы связи между Бишкеком и Москвой. В Москве громкое кадровое решение вызвало недоумение: ни один из экс-президентов КР не прерывал отношений со своим стратегическим союзником столь демонстративным образом.

Кабай Карабеков

У общественности отправка Чрезвычайного и Полномочного Посла Аликбека Джекшенкулова в отставку с формулировкой «утрата доверия» вызвала широкий спектр эмоций. Главу единственной дипмиссии, которая работала в режиме реального времени тогда, когда большая часть посольств перешла на удаленку из-за пандемии коронавируса, некоторые уже поспешили назвать предателем.

По сведениям информированных источников в «Белом доме», подписать указ Сооронбая Жээнбекова убедило бывшее руководство МИД и отдела по внешним связям аппарата главы государства. Бывшему президенту доложили, что якобы Аликбек Джекшенкулов самовольно, без согласования с министром иностранных дел и заведующим отделом внешних связей аппарата главы государства направил в сентябре ноту в МИД РФ о программе и сроках визита Сооронбая Жээнбекова в Москву.

Инициаторы указа второй причиной для отставки назвали поездку Аликбека Джекшенкулова 9-10 октября в Ереван на саммит ЕАЭС без согласования с МИД.

В среде профессиональных дипломатов отмечают, что ни одна из этих причин не могла стать поводом для увольнения. Поскольку любой посол обязан вести нотную переписку о сроках визита президента. Но ни одно посольство не принимает решение о конкретной дате визита, а лишь обеспечивает его.

«В данном случае дату визита обговаривали между собой лидеры Кыргызстана и России. Аликбек Джекшенкулов был обязан принимать участие в саммите в Ереване, и не только потому, что по совместительству был послом КР в Армении. Но и потому, что в связи с кризисом в Бишкеке в Ереван не смогла вылететь правительственная делегация. К тому же поездка посла на саммит ЕАЭС была санкционирована правительством Кыргызстана. Неявку на заседание стран ЕАЭС наши союзники могли воспринять как игнорирование КР своих обязательств перед партнерами», — сказал Кабай Карабеков.

Известно, что Аликбек Джекшенкулов не подписывал никаких документов. Он лишь представлял на саммите флаг республики.

По мнению экспертов, действительно, есть две причины, приведшие к этому решению: политическая и личная, точнее, резкие разногласия между уже бывшим министром Чингизом Айдарбековым и послом Аликбеком Джекшенкуловым.

В аппарате главы государства сотрудники из числа прежних на условиях анонимности рассказали, что руководство Кыргызстана было недовольно результатами голосования 4 октября, которое прошло на участках за рубежом, в том числе в РФ. Провластные партии, действительно, с огромным разрывом уступили оппозиционным. Очевидно, что о ситуации докладывал президенту глава МИД.

По мнению Кабая Карабекова, ущемленные амбиции экс-министра иностранных дел перевесили государственные интересы. Он считает, что именно с его подачи, похоже, был подготовлен указ об увольнении Аликбека Джекшенкулова с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Источник: 24.kg