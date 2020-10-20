Нариман Тюлеев стал вице-мэром Бишкека

Нариман Тюлеев назначен первым вице-мэром Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Азиз Суракматов. Ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев, теперь он назначен вице-мэром по вопросам ЖКХ. В свою очередь Алимбек Абдылдаев стал советником мэра.

Напомним, что Нариман Тюлеев в 2008-2010 годах был мэром Бишкека.

Источник: media-center.kg