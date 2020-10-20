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Мухаммедкалыю Абылгазиеву запретили покидать Кыргызстан

Мухаммедкалыю Абылгазиеву запретили покидать Кыргызстан

Бывшему премьер-министру КР Мухаммедкалыю Абылгазиеву запретили покидать пределы Кыргызстана. Об этом Reporter.kg сообщили источники.

По их словам, в пунктах пропуска на границе выставили сторожевую карточку на имя Абылгазиева. Официально он не сможет покинуть страну.

Напомним, 15 июня Абылгазиев подал в отставку в связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов.

Источник: Reporter.kg

           

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