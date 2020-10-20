Високосный год: Реквием по надежде

Сначала удар нанес коронавирус.

События последних двух недель, попавшие в топ новостей как республиканских СМИ, так и крупнейших международных изданий и телеканалов, похоже, не подарили надежду на светлое будущее, а, напротив, отняли ее остатки у значительного числа кыргызстанцев. Несколько суток сменявших друг друга, а то и сливавшихся воедино митингов, всеобщего напряжения и нервозности, полной незащищенности и непонимания происходящего... А еще как дежа вю владельцы магазинов, суетливо вывозящие свой товар, простые бишкекчане, объединяющиеся, чтобы ночами охранять родной город от разграбления, тревожные сообщения в мессенджерах о якобы готовящихся или уже случившихся нападениях на дома граждан... Это, согласитесь, кого угодно может доконать.

Да, астрологи, гадалки, провидцы всех мастей предупреждали, что 2020–й високосный год не предвещает ничего путного. Но мы надеялись! Все–таки по восточному календарю это Год крысы. А крыса почти что мышь, миролюбивое, в общем–то, создание, несущее все в свою норку. Не тут–то было!

Сначала удар нанес коронавирус. Кыргызстанцы, как и большинство жителей планеты Земля, вынуждены были всю весну в режиме ЧП просидеть на карантине, многие остались без зарплаты, а то и вовсе без работы. Когда же нам, наконец, разрешили покинуть свои убежища и выйти в люди, началось то, чего все так опасались: число зараженных стало расти в геометрической прогрессии, больницы оказались переполнены, лекарств не хватало. Кого–то вновь отправили на удаленку, а кто–то, рискуя здоровьем своим и близких, пытался заработать хоть что–нибудь. Соцсети в этот жаркий июль разрывались от гневных замечаний в адрес наших "дорогих" народоизбранников, бросивших страну в такое время и отправившихся в законный отпуск. Звучали страшные слова о том, что сейчас людям не до них, а вот когда COVID–19 отступит и народ вылечит тех, кого сможет, похоронит и оплачет тех, кого потерял, вот тогда придет время держать ответ - протестов и митингов не избежать! К великому сожалению, предсказания сбылись.

И то, что у определенной части кыргызстанцев нашлись деньги на предвыборные кампании и раздачу подарков электорату, конечно, подлило масла в огонь. В первый же день после выборов заговорили о том, что результаты неверны, посыпались обвинения представителей одних партий в адрес представителей других. Начали звучать упреки и в адрес тех, кто якобы продался за тысячу сомов. А кто, пардон, продался? Миллионеры? Или те, кому лекарство купить не на что и коммуналку оплатить?

А может, они как раз голосовали, искренне веря в то, что делают правильный выбор?

По мне так вообще не стоило проводить выборы сейчас, когда огромная часть населения живет в постоянном стрессе и страхе: будет завтра работа или сократят? А если очередной карантин? На кого оставлять детей, когда школы и вузы перманентно закрывают? Прибавьте к этому тот факт, что с начала весны закрыты кинотеатры, театры и музеи. Последние сейчас только– только начинают оживать. Культурный вакуум тоже, знаете, не на пользу. А тут еще вторая волна пандемии. Ну и послевыборный кошмар до кучи. И что в итоге? Народ начал собирать чемоданы.

Помните 2005–й, 2010–й? Сколько тогда покинуло страну ваших друзей, знакомых, просто хороших, талантливых, целеустремленных людей? В эти октябрьские дни о переезде в чужие края задумались даже те, кто ранее об этом и не помышлял. Одни уже открыто признаются в том, что решили сниматься с места и просчитывают разные варианты. Другие говорят о своем желании покинуть родину пока только шепотом. Напуганные и растерянные люди не видят будущего для себя и своих детей в стране, где и так–то жизнь не сахар, так еще и побить могут, а то и, чего хуже, даже если ты не выходил на центральную площадь, ничего не требовал и не отстаивал. Жители частных домов, например, в эти тревожные дни готовились защищаться всеми подручными средствами. Ведь если даже на дома состоятельных сограждан, которые могли и сигнализацию поставить, и охрану нанять, покушались, то что говорить о простых смертных.

В общем, грустно. Грустно и больно. А главное - не видно пока ничего, что может хоть как–то воодушевить или хотя бы успокоить.

Источник: vb.kg