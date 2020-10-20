В Ошской области произошло землетрясение силой 4,5 балла

На территории Ошской области 19 октября в 16:17 произошло землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Ачык-Суу, Жайылма Чон-Алайского района – 2 балла, в селах Кызыл-Эшме, Кара-Шыбак, Жар-Башы — 3 балла, в селе Кашка-Суу — 4 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Элгезит