В Ошской области произошло землетрясение силой 4,5 балла

На территории Ошской области 19 октября в 16:17 произошло землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Ачык-Суу, Жайылма Чон-Алайского района – 2 балла, в селах Кызыл-Эшме, Кара-Шыбак, Жар-Башы — 3 балла, в селе Кашка-Суу — 4 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Источник: Элгезит
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