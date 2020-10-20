Экс-замглавы аппарата правительства и бывший зампредседатель ГСБЭП задержаны по подозрению в коррупции

Экс-замглавы аппарата правительства и бывший зампредседатель ГСБЭП задержаны по подозрению в коррупции

По подозрению в получении взятки задержаны экс-заместитель руководителя аппарата Правительства КР и экс-заместитель председателя ГСБЭП, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР была установлена причастность получению взятки в особо крупном размере экс-заместителя руководителя аппарата правительства КР Бактыбека Калмуратова и экс-заместителя председателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева.

По имеющимся данным, указанные должностные лица получили денежные средства у частного предпринимателя за положительное разрешение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП при ПКР уголовного дела по факту контрабанды.

По собранным материалам ГСУ ГКНБ КР было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 (получение взятки) Уголовного кодекса КР.

Так, 19 октября 2020 года в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий указанные «К.Б.Т.» и «Ж.Э.Э.» задержаны в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Источник: Кабар