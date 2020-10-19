Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев

Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Ранее Кадыржан Семетеев работал начальником управления посттаможенного контроля ГТС. Еще ранее возглавлял управление по работе с персоналом.

Элнура Мамбетжунушева, проработавшая на посту руководителя ГТС всего несколько дней, вернулась в кресло зама главы службы. Ее назначение на пост главного таможенника страны общественность встретила критикой. Ранее она была фигурантом уголовных дел. Садыр Жапаров посчитал такое назначение поспешным и заменил ее.

Источник: 24.kg