Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев.
Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.
Ранее Кадыржан Семетеев работал начальником управления посттаможенного контроля ГТС. Еще ранее возглавлял управление по работе с персоналом.
Элнура Мамбетжунушева, проработавшая на посту руководителя ГТС всего несколько дней, вернулась в кресло зама главы службы. Ее назначение на пост главного таможенника страны общественность встретила критикой. Ранее она была фигурантом уголовных дел. Садыр Жапаров посчитал такое назначение поспешным и заменил ее.
Источник: 24.kg
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