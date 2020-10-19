Будет ли задержан Райымбек Матраимов?

Государственный комитет национальной безопасности начал расследование коррупционных проявлений в таможне.
В пресс-службе ГКНБ заявили, что десятки человек входили в круг экс-зампреда Государственной таможенной службы и могли быть соучастниками махинаций на таможне.
Политолог Марат Казакпаев считает, что допросить, а тем более арестовать Матраимова будет непросто. Есть сведения, что сейчас он находится в Оше, но по другим данным он покинул Кыргызстан.
- Райымбек Матраимов уже за границей, он уехал. Нашим правоохранителям будет сложно его достать. Но, надо понимать, что на Таможне действовала целая сеть, десятки и сотни связей, которые обеспечивали функционирование всей системы. Все отмечались одному человеку. Сейчас важно уничтожить эту систему, разрушить ее до основания и выстроить новую. Поэтому очень хорошо, что правоохранительные органы взялись за расследование схем на таможне, - поделился мнением с VB.KG Казакпаев.
Другой политолог Марс Сариев также считает, что в ближайшее время Райымбека Матраимова не задержат.
- Очень четко по этому поводу высказался посол КР в Малайзии Азимбек Бекназаров. Он верно заметил, что арест Матраимова потянет за собой целую цепочку связей, среди которых будут и Алмазбек Атамбаев, и Кубанычбек Кулматов и другие, - добавил Марс Сариев.
О коррупционных схемах на миллионы долларов в Таможенной службе открыто заговорили год назад. Многие считали, что дирижировал этими махинациями экс-зампредседателя ГТС Райымбек Матраимов. В Бишкеке прошли несколько митингов с требованиями о его аресте. Сам Райымбек Матраимов называл все сообщения в СМИ и социальных сетях о его причастности к коррупции - ложью и считал, что стал объектом черного пиара и травли.
Источник: vb.kg
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