Хакеры взломали сайт Жогорку Кенеша и требуют выкуп.
В противном случае они грозятся продать личные данные граждан и госслужащих в даркнет.
На официальной странице сайта они оставили следующее послание:
"Данный сайт, а так же его подразделы были взяты под контроль группой the black pirate.
Логины и пароли, личные данные, номера телефонов, почты и пароли от них а так же ещё несколько государственных сайтов на данный момент находятся под нашим контролем.
Так же у нас имеется бд граждан Кыргызстана.
Во избежании продажи в даркнет личных данных граждан, личных данных госсужащих, их почт, паролей и логинов, просим вас отправить выкуп в эквиваленте 10.000$.
Крайний срок 12:00 20.10.2020 по мск.
с уважением the black pirate"
Напомним, в ночь с 5 на 6 октября в Белом доме были повреждены серверы, где хранилась база законопроектов. Часть документов удалось восстановить.
Источник: vb.kg
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