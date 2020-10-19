Боронов и Асрандиев действительно струсили?

Отсюда и можно понять, почему мы не развиваемся!

На следующий же день после народных волнений премьер-министр Кубатбек Боронов и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сразу же написали свои заявления, пропали из виду, когда ситуация была неспокойной. Они были восприняты как люди с заячьим сердцем, а не кадры-государственники. Отсюда и можно понять, почему мы не развиваемся! Упомянутые чиновники не посмели выступить перед народом, притворствовали! Если бы они были бы народными чиновниками, то им нечего было бы бояться. Неизвестно, где эти двое сейчас находятся. Может они действительно перепугались?..

Источник: газета «Азия news» №30 от 15.10.2020 / стр. 7