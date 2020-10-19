Заместитель министра внутренних дел, полковник Памир Асанов не освободит свое место, даже если ему 56?

16 октября 2020 года исполняется 56 лет заместителю министра внутренних дел Памиру Асанову.
По закону полковникам следует оставлять занимаемую должность в возрасте 55 лет. Таковы условия! Не секрет, что на протяжении года звучали различные отговорки. А Памиру Асанову исполняется 56. Разве можно так цепляться за кресло? Почему бы ему не уйти с должности, в соответствии с положением в МВД? Начальники правоохранительные органов оступаются, вместо того чтобы подавать пример. О какой честности может идти речь?
Источник: газета «Азия news» №30 от 15.10.2020 / стр. 5
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