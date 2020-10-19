Садыр Жапаров назвал условие участия в президентских выборах

Согласно действующему законодательству страны, лицо, исполняющее обязанности главы республики, не может участвовать в выборах.
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «России 24» назвал условие участия в президентских выборах, сообщает РИА Новости.
Согласно действующему законодательству страны, лицо, исполняющее обязанности главы республики, не может участвовать в выборах.
«В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах парламента и президента. Если в результате этих изменений законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято», – сказал Жапаров.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!