Садыр Жапаров назвал условие участия в президентских выборах

Согласно действующему законодательству страны, лицо, исполняющее обязанности главы республики, не может участвовать в выборах.

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «России 24» назвал условие участия в президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству страны, лицо, исполняющее обязанности главы республики, не может участвовать в выборах.

«В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах парламента и президента. Если в результате этих изменений законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято», – сказал Жапаров.

Источник: Кабар