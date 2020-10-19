Нурлан Мамытов назначен председателем Российско-Кыргызского фонда

Нурлан Мамытов назначен председателем Российско-Кыргызского фонда развития.

Напомним, что ранее фонд возглавлял Азиз Аалиев.

Отметим, что Н.Мамытов с 2013 по 2017 год являлся членом Совета директоров ОАО «Айыл Банк».

Источник: media-center.kg