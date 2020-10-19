АКС ГКНБ: Установлен круг лиц, входивших в ближайший круг Матраимова

Установлен круг лиц по фактам коррупции в таможенных органах.
Об этом заявляет АКС ГКНБ КР.
В настоящее время ГКНБ КР продолжается расследование досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова и других должностных лиц ГТС.
"Следственными органами установлены около 40 человек, которые входили в ближайший круг Райымбека Матраимова и были вовлечены к вышеуказанной коррупционной схеме. В данное время местонахождения установленных лиц известны. Ведется активная работа по установлению их причастности к данной коррупционной схеме", - говорится в сообщении.
Также в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и других лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Источник: vb.kg
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