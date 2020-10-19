Жээнбековы могут взять реванш в ближайшие 3-4 года

Резко обострившаяся политическая обстановка вынудила президента Сооронбая Жээнбекова уйти с должности.

Грубо говоря, он был вытеснен из политической арены. Но пока рано делать выводы о политической судьбе. Еще не дискредитирована партия «Биримдик», которая относится к нему и его младшему брату, депутату Асылбеку Жээнбекову.

Судя по тому, как Садыр Жапаров обещает на выборах оставить партийную систему, на новых выборах вновь может победить упомянутая партия. Если и не займет первое место, то получит хотя бы 20-30 мандатов. Сначала будет выступать как оппозиционный блок, а когда правительство Жапарова ослабнет, постарается добиться его отставки.

Другими словами, в ближайшие 3-4 года Жээнбековы могут взять реванш…

Источник: Aryba.kg