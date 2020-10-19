Жапаров прощает противников, готов работать с молодежью и сотрудничать с Россией

Состав этого правительства только утром был сформирован, в течение одного– двух месяцев мы внесем изменения

В среду в государственной резиденции «Ала–Арча» прошло заседание ЖК, на котором депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер–министра. В зале присутствовали 83 депутата. Все единогласно проголосовали за нового премьера.В тот же день президент подписал соответствующий указ о его назначении, а сам Садыр Жапаров на пресс–конференции ответил на вопросы журналистов о том, как под его руководством будет работать новый кабмин.

Про новое правительство

— По каким критериям вы отбирали кадры в правительство?

— Два дня назад я дал поручение аппарату правительства найти молодые кадры. И сейчас мы представили тот состав, который успели сформировать за это время. Когда приступим к работе, то со временем будем собирать и обновлять кабмин. Пока же хочу обратиться ко всем молодым кыргызстанцам, работающим за границей: кыргыз, русский, узбек или казах, но главное — профессионал своего дела, прошу вернуться в Кыргызстан. Прошу помочь работе правительства. Прошло время, когда на работу устраивались через знакомых из “Белого дома”, а потом не справлялись со своими обязанностями.

— Главой МВД стал Улан Ниязбеков — человек, которого подозревают в связях с Матраимовым. Как вы можете это прокомментировать?

— Улан Ниязбеков работает в системе МВД 15 лет, он молодой кадр. Поэтому его выбрал, но, как я и говорил, он временный. Если не проявит себя, то уйдет. Теперь нам надо перестать делить кадры на атамбаевские или жээнебековские. Пусть работает, если профессионал.

— Во главе Таможенной службы поставили женщину, которая фигурировала в уголовных делах финпола, когда занимала должность замглавы таможни “Север”. Могли бы это прокомментировать?

— Я навел справки, кто сможет потянуть эту должность, и выяснил, что первый и второй заместители замешаны в коррупции, что это люди Матраимова (Райыма–миллиона. — Авт.). После я поставил Элнуру Мамбетжунусову. Она новый кадр, и коллектив ее поддерживает. Если она замешана в коррупции, мы выясним, дайте только время, я открыто расскажу. Она мне не родня, не сват или брат. Если действительно замешана, поменяем ее.

— Почему в составе правительства нет женщин, кроме Аиды Исмаиловой, которая провалила борьбу с коронавирусом?

— Состав этого правительства только утром был сформирован, в течение одного– двух месяцев мы внесем изменения. Обязательно добавим и женщин, их должно быть 30 процентов, столько же молодежи должно быть. Вы же видите, у нас ситуация такая: мне только в час ночи сказали, что будет заседание парламента, а аппарат вышел на работу в восемь утра. Поэтому в спешке так получилось.

Про узников совести

— Что будет с политическими узниками? В частности с Атамбаевым?

— Я сам как политический узник дважды отсидел, поэтому против преследования политических оппонентов. Но если они замешаны в экономических преступлениях и нанесли ущерб государству, то другое дело. Я не могу вмешиваться в работу судов и прокуратуры. СМИ третий день пишут, что Атамбаева и его детей посадили. Я их не сажал, у меня нет такого права, это в компетенции ГКНБ и Генпрокуратуры, которые подчиняются президенту.

— Какую меру вы считаете справедливой в отношении Атамбаева? Как бы вы квалифицировали покушение на него?

— По моему мнению, его надо отпустить под домашний арест. А там суд пусть решает, тогда было бы правильно. Насчет стрельбы в его машину, они сами это устроили специально, потому что говорят, что стреляли сторонники Садыра Жапарова. Чтобы очернить нас, специально расписали сценарий и сами же организовали. У нас есть все доказательства.

Про Матраимова

— А что будет с Райымбеком Матраимовым?

— По неподтвержденным данным, он находится за границей. Правда, точно я этого не знаю, должны знать пограничники. Единственное, что известно, это то, что официально он страну не покидал. В отношении Матраимова обязательно будет возбуждено уголовное дело. И если он виноват, то будет задержан и ответит за все, что сделал.

— Если он уже выехал за границу, его будут искать?

— Если у государства есть настоящие намерения задержать, то можно задержать даже в Африке и вернуть в страну. Для этого нужна воля и решимость, указ, который не связан с коррупцией.

— У вас есть такая воля?

— Есть.

Про отношения с Россией

— Продолжит ли Кыргызстан сотрудничество с Россией? Какие встречи запланированы с представителями РФ на ближайшее время?

— Я уже говорил и повторюсь снова: нашим главным стратегическим партнером остается Россия, потому что многое нас связывает. Мы не можем от этого отдаляться. О предстоящих встречах и переговорах сообщим позже.

Про исчезнувших глав ГКНБ и МВД

— Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и МВД Кашкар Джунушалиев сбежали, оставив свои должности. Будет ли предусмотрена ответственность?

— Я не знаю, подали они заявления (об увольнении с должности. — Авт.) или нет. Но какой человек может оставить свой пост? Только виноватый. А если не виноват — от кого бежишь, куда бежишь? Виноваты, поэтому и сбежали. Один был главой комитета национальной безопасности, второй — МВД. Оба работали в силовых структурах и приказывали своим подчиненным столкнуться с народом. Но в какой степени их вина, завтра и послезавтра начнем выяснять.

Про инвесторов, выборы и секретные номера

— Будут ли подниматься зарплаты учителям и врачам, а также пенсии пенсионерам?

— Главное — победить коррупцию, тогда бюджет в два или три раза поднимется. Теневая экономика выйдет наружу, только тогда можно будет говорить о повышении зарплат. Сейчас дефицит бюджета 33 миллиарда сомов и еще снизится на 9 миллиардов сомов. В итоге дефицит составит 42 миллиарда. А если в бюджете нет денег, как я могу обещать поднять зарплаты и пенсии? Но в планах это есть обязательно. Мы все сделаем, когда время придет, но не будем заставлять долго ждать.

— Что бы вы сказали иностранным и местным инвесторам, обнадежите или как?

— Мои двери открыты для инвесторов. Если кто–нибудь захочет вложить средства в экономику КР, добро пожаловать. Но никаких коррупционных схем не должно быть. Инвесторы не должны говорить, что кому–то отчислят процент от сделки — таможне, налоговикам, силовикам. Мне не нужны взятки. Мы все слышали и знаем, как это бывало раньше. Если инвестор конкретно скажет, сколько даст моему государству и сколько сам хочет заработать прозрачно, обязательно мы поможем руками и ногами. Встретим с распростертыми объятиями.

— Вы прибыли (на заседание парламента. — Авт.) на машине, номера которой не зарегистрированы. Активисты предполагают, что это подложные номера. Как вы можете это прокомментировать?

— Я получил техпаспорт, эта машина на учете в ГКНБ, и она не криминальная. На сайт, где вы искали, его выкладывать нельзя. Машина оперативная, документы на нее не подлежат распространению, точно так же, как и на машины спикера, президента и премьер–министра.

— Что вы думаете об одномандатной системе выборов в парламент?

— Это было мое личное предложение, хотя сегодня звучат разные варианты проведения будущего голосования по выборам депутатов ЖК. Решим это совместно с общественностью, создадим конституционный совет, всех компетентных людей туда внесем, после чего решим. Будет ли у нас одномандатный парламент, какое будет правление — президентское или парламентское, пусть решат совместно с общественностью, народом.

все дело в кадрах

Кабмин зачистили

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ “О назначении премьер–министра и членов правительства Кыргызской Республики”.

По данным пресс–службы главы государства, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции решено назначить правительство в следующем составе:

премьер–министр — Садыр Жапаров;

первый вице–премьер–министр — Артем Новиков;

вице–премьер–министр — Равшан Сабиров;

вице–премьер–министр — Максат Мамытканов;

вице–премьер–министр — Аида Исмаилова;

министр экономики — Санжар Муканбетов;

министр финансов — Кыялбек Мукашев;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;

министр юстиции — Марат Жаманкулов;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;

министр транспорта и дорог — Бакыт Бердалиев;

министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.

Источник: vecherka.kg