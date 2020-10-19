Пока одни митинговали, другие грабили рудники

Раньше от революций напрямую страдали в основном столичные бизнесмены, в чьих торговых точках мародерствовали митингующие.

Нынешний переворот принес городским предпринимателям меньше урона, чем раньше. В Бишкеке бизнес основательно подготовился к погромам — вывез все ценное и забаррикадировался. К тому же частную собственность от разграбления защищали народные дружинники. Зато на этот раз досталось предприятиям горнорудной отрасли — там ущерб от революционных событий оценивают в сотни миллионов сомов.

В то время как в Бишкеке шли массовые протесты, по всему Кыргызстану грабили рудники. Одним из первых пал угольный разрез Кара–Кече в Нарынской области. Около сотни неизвестных захватили месторождение и начали вывозить уголь. Это создало угрозу срыва отопительного сезона в столице, поскольку для Бишкекской ТЭЦ твердое топливо поставляют как раз оттуда.

В Таласской области подожгли и разграбили золотоносное месторождение Джеруй, второе по запасам драгоценного металла в стране.

В Джалал–Абадской области месторождение Бозымчак вынуждено было приостановить работу, поскольку местные жители отобрали две вахтовки, на которых перевозили рабочих. В том же регионе на месторождении золота Жамгыр местные жители пытались взять в заложники сотрудников и угрожали им расправой.

Золоторудное месторождение Иштамберди, которое в Джалал–Абадской области разрабатывает китайская компания “Фулл Голд майнинг”, тоже захватили местные жители.

Кроме того, нападениям подверглись офисы ЗАО “Кумтор Голд Компании”, ОАО “Кыргызалтын” — захватить их не дали народные дружинники. Также неизвестные пытались захватить единственный в стране аффинажный завод в Кара–Балте. Несколько человек проникли на территорию предприятия, но ни захватить офис, ни начать вывозить золото или другие ценности не смогли.

Сейчас, как рассказал “Вечерке” председатель центрального комитета горно– металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев, самозахватчиков отовсюду изгнали.

Теперь горняки пытаются подсчитать убытки. По предварительным данным, на месторождении Джеруй подвергся нападению склад, подожжена золотоизвлекательная фабрика, уничтожено несколько единиц дорогостоящей тяжелой техники. Убытки составили ориентировочно от 120 до 160 миллионов сомов. По информации руководства ОсОО “Фулл Голд Майнинг”, компании нанесен ущерб в 114 миллионов сомов.

— Компаниям приходилось самостоятельно защищать объекты и сотрудников. И сейчас они своими силами подсчитывают убытки и предпринимают меры по возобновлению работы. Мы считаем, что должна быть создана межведомственная рабочая комиссия, которая подсчитала бы нанесенный ущерб, определила основные причины и выработала рекомендации и предложения по скорейшему запуску предприятий и недопущению подобных ситуаций в будущем, — считает Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что по этому поводу профсоюз уже подготовил и отправил письмо на имя премьер–министра Садыра Жапарова.

Теперь важно, чтобы власть не только помогла установить размер убытков и восстановить причиненный ущерб, но и нашла виновников грабительского беспредела.

Источник: vecherka.kg