В КР за сутки зарегистрировано 15 пожаров. В столичной новостройке сгорел дом

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 17 пожаров, сообщает МЧС.
Так, в Бишкеке на улице Садыгалиева в цехе на территории базара «Туран» произошло возгорание в ванной комнате. Причина пожара устанавливается.
В столичной новостройке Дордой-2 сгорело 40 кв. метров крыши дома. Причина пожара неизвестна.
Также в селе Тельмана Кара-Сууйского района сгорел дом площадью 160 кв. метров. Причина пожара неизвестна.
Источник: Кабар
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