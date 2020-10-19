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Подробности Общество Просмотров: 13

В КР за сутки зарегистрировано 15 пожаров. В столичной новостройке сгорел дом

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 17 пожаров, сообщает МЧС. Так, в Бишкеке на улице Садыгалиева в цехе на территории базара «Туран» произошло возгорание в ванной комнате. Причина пожара устанавливается. В столичной новостройке Дордой-2 сгорело 40 кв. метров крыши дома. Причина пожара неизвестна. Также в селе Тельмана Кара-Сууйского района сгорел дом площадью 160 кв. метров. Причина пожара неизвестна. Источник: Кабар