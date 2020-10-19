Партия «Биримдик» ответила на заявление партии «Реформа»

Каких-либо оснований для приостановления деятельности партии «Биримдик» не было и нет.

Относительно заявлений отдельных политических организаций в адрес партии «Биримдик» отмечаем, что деятельность партии регламентируется законом о политических партиях, в котором четко регламентирован порядок прекращения деятельности партий. Так, статьей 15 установлено, что политическая партия распускается по решению суда в случае совершения ею запрещенных законом действий.

Каких-либо оснований для приостановления деятельности партии «Биримдик» не было и нет.

Относительно заявления партии «Реформа» хотели бы подчеркнуть, что в связи с отсутствием каких-либо доказательств и оснований мы будем рассматривать его лишь как провокацию и попытку атаковать имидж партии «Биримдик».

Также отмечаем, что Министерство юстиции КР, куда обратились члены партии «Реформа», не уполномочено приостанавливать деятельность партий, - это исключительная прерогатива судебных органов. Однако и для обращения в суд на сегодняшний день нет никаких оснований.

Источник: media-center.kg