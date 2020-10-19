ЦИК назначит дату выборов после снижения избирательного залога и порога

В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша.
До назначения повторных выборов на законодательном уровне необходимо создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан. Об этом сообщает ЦИК КР.
В этой связи Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обратилась в Жогорку Кенеш с просьбой рассмотреть в короткие сроки:
• вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога;
• вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования;
• вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.
В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. После назначения выборов, они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году.
Источник: reporter.kg
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