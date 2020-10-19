Политическая «элита» без совести и чести

Много высказываний о продажности и хамелеонстве некоторых представителей кыргызской политической элиты.

Эти слова в событиях последних дней особенно выпукло подтвердились.

9 октября Бабанов, Сариев, Казакпаев, Модокматов, Момбеков сопровождали Атамбаева на митинг на площади Ала-Тоо, стремились с его силой выгнать Садыра Жапарова. Они и близкие им группы поднимали такие призывы, как «Кыргызстан без ОПГ», «Последняя надежда», в разных местах Бишкека собирались группами, стеклись на митинг Атамбаева и объединились. Среди присоединившихся были называемые прогрессивными лидеры Жанар Акаев, Тилек Токтогазиев, Али Токтакунов, Клара Сооронкулова, Эльвира Сурабалдиева.

Они все были избиты и изгнаны 9 октября с площади Ала-Тоо сторонниками Садыра Жапарова. Прозвучал выстрел.

На митинге, до митинга Бабанов и его сторонники ходили, говоря, пусть избрание главы правительства пройдет в конкурентном характере, мы все скажем свои программы, а потом пусть Жогорку Кенеш изберет одного.

Что произошло в конце? Ни один принцип не сохранен. Поднятые призывы остались на земле. Не прошло и двух дней, как все они пришли к Садыру Жапарову, стали торговаться за должностные места.

Избитый жапаровцами на площади 9 октября Казакпаев стал министром иностранных дел в правительстве Жапарова. СМИ написали, что Сариев сторговал пост министра здравоохранения своему другу Алымкадыру Бейшеналиеву. Еще всплывет интересное.

Так и оппозиции не будет. И позиции не будет. Так родина будет продаваться и внешним силам, и внутренним коррупционным силам. Продается. Распад оппозиции тоже из-за этого.

Давно находящийся на политической арене современник однажды сказал, глядя на политика: «Кыргызские политики думают очень коротко. Из них самый коротко думающий — этот». Наверное, это выражение стало относиться ко всем…

Источник: газета «Жаны ордо» №21 от 16.10.2020/стр.7