COVID-19. В Бишкеке открыли дневные стационары – адреса

Мэрия Бишкека подготовила дневные стационары для лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, стационары открыли по следующим адресам:
Ленинский район:
- Школа №96 (ж/м Ак-Ордо) - 30 койко-мест;
- Школа №95 (мкр.Джал) - 50 койко-мест.
Первомайский район:
- Школа №81 (ж/м «Ак-Босого», ул.Профессора Зимы, 262) - 40 койко-мест;
- Школа №69 (ул.Айни, 13) - 120 койко-мест.
Октябрьский район:
- Школа №39 (мкр №6, 4/1) - 50 койко-мест;
- Школа №63 (мкр №11, 9/1) - 40 койко-мест.
Свердловский район:
- Школа №4 (ул. Огонбаева Атая, 207) - 50 койко-мест;
- Лицей № 65 - 60 койко-мест.
По сообщению мэрии столицы, кислородных концентраторов достаточно, по необходимости они будут доставлены в стационары. Также отмечается, что во всех стационарах заготовлены запасы медикаментов и СИЗ.
Источник: Кабар
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