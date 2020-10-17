Бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции.
Об этом на своей странице написал бывший журналист Улугбек Бабакулов, который в качестве политического беженца проживает во Франции.
Посольство Франции, куда редакция VB.KG обратилась, пока не доступна для комментариев.
Напомним, во время протестных митингов в Бишкеке Сапар Исаков как и другие сторонники Алмазбека Атамбаева был освобожден из колонии. Позже Генпрокуратурой ему было дано время для возвращения в колонию, но он так и не вернулся. Теперь ему вменяют побег.
Источник: vb.kg
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