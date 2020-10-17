Сыймык Жапыкеев назначен главой ГСБЭП

Сыймык Жапыкеев назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в ГСБЭП.

Отметим, что Жапыкеев был кандидатом в депутаты от партии «Чон Казат».

Ранее должность главы ГСБЭП занимал Абдылдаев Сагынбек Токонович.

Источник: Кабар