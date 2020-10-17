За сутки от COVID-19 скончались 5 человек

Всего с марта зарегистрировано 1108 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 5 летальных исходов от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии. Об этом 17 октября сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Они зарегистрированы:

Ошская область – 3

Нарынская область – 1

Бишкек - 1

Всего с марта зарегистрировано 1108 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Источник: zdorovie.akipress.org