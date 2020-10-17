За сутки от COVID-19 скончались 5 человек

Всего с марта зарегистрировано 1108 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 5 летальных исходов от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии. Об этом 17 октября сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Они зарегистрированы:
Ошская область – 3
Нарынская область – 1
Бишкек - 1
Всего с марта зарегистрировано 1108 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
Источник: zdorovie.akipress.org
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