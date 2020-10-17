Жапаров подписал указ об экс-президенте Жээнбекове
Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал Указ об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики» экс-президенту Кыргызской Республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством.
Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.
Источник: reporter.kg
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