Жапаров подписал указ об экс-президенте Жээнбекове

Жапаров подписал указ об экс-президенте Жээнбекове

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал Указ об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики» экс-президенту Кыргызской Республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Источник: reporter.kg