Заявление МИД КР: КР остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам

16 октября 2020 года состоялось внеочередное заседание Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики.

Во время заседания Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков в соответствии с объявленным им накануне решением подать в отставку выступил с заявлением о намерении официально сложить свои полномочия.

Жогорку Кенеш принял отставку Президента с сохранением за С.Жээнбековым статуса экс-Президента и всех соответствующих прав и привилегий, предусмотренных законодательством КР.

С учетом отказа Торага (спикера) Жогорку Кенеша К.Исаева от исполнения обязанностей главы государства, исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики стал Премьер-министр С.Жапаров.

Передача власти в Кыргызской Республике таким образом состоялась мирно и в строгом соответствии с действующим законодательством страны. Заложены основы для дальнейшего устойчивого развития республики, укрепления общественного консенсуса и стабильности, а также возвращения ситуации в правовое русло. В соответствии с законодательством страны и по итогам консультаций всех политических сил в ближайшее время будут определены даты проведения повторных парламентских и досрочных президентских выборов. Кыргызская Республика продолжит дальнейшее продвижение демократических преобразований и укрепление парламентаризма, а также верховенства права, защиту и поощрение прав человека. Руководство страны твердо нацелено на установление спокойствия и национального согласия.

Кыргызская Республика заявляет, что она остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Одновременно, кыргызская сторона подтверждает свою приверженность соблюдению преемственности в развитии дружественных взаимоотношений со своими зарубежными партнерами, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана.

Министерство иностранных дел КР продолжает в интенсивном режиме проводить переговоры и встречи, направленные на полноценное возобновление и дальнейшую активизацию сотрудничества Кыргызстана со своими зарубежными партнерами.

Источник: Кабар